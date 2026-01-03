Olimpia hace importante anuncio para final ante Marathón que pone contentos a sus seguidores

Tegucigalpa, Honduras.- Previo a disputar el partido de ida de la final ante Marathón, la directiva de Olimpia está jugando con balón adelantado y toma sus determinaciones para el compromiso de vuelta en el estadio Nacional Chelato Uclés. La dirigencia merengue no espera quiso esperar a lo que suceda este domingo y ya se han adelantado para garantizar una fiesta total para el miércoles a las 7:00 de la noche.

Por medio de sus redes sociales, el Olimpia había anunciado la boletería del compromiso y cuyos costos los estableció: 250 sol, 500 Sombra y 1,000 Silla. Pero en las últimas horas confirma que pese a los trabajos que se están haciendo en la instalación de butacas en el estadio Nacional, ya se ha confirmado que todos los sectores del coloso capitalino estarán siendo habilitados. Un total de 10 portones estarán siendo habilitados para el ingreso de los aficionados a los diferentes sectores del Chelato Uclés.