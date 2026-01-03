  1. Inicio
Remodelación del estadio Olímpico: Así luce el recinto sampedrano previo a final Marathón vs Olimpia

La grama de pasto natural está en perfectas condiciones para el desarrollo de fútbol de primer nivel

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 13:22
1 de 15

Marathón recibe este domingo al Olimpia en el juego de ida por la final del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional. Así luce el estadio Olímpico Metropolitano a pocas horas del pitazo inicial.

Fotos: Yoseph Amaya / EL HERALDO.
2 de 15

El cuido que mantienen sobre el recinto sampedrano es total. Ningún detalle se escapa y limpian hasta los desagües.
3 de 15

La característica pista de tartán del mítico estadio Olímpico luce intacta y muy limpia en la previa del partido.
4 de 15

Los pasillos que dan acceso a los vestuarios también están aseados y listos para recibir a los artífices de la final.
5 de 15

Una mirada desde las alturas del Olímpico, que albergará a más de 30 mil personas para esta final.
6 de 15

La grama de pasto natural está ok, con el cuido debido por el ingeniero Gustavo Rubí quien es el que lo mantiene en óptimas condiciones.
7 de 15

La sala de prensa tiene aire acondicionado y de igual forma cuenta con las facilidades para la labor periodística.
8 de 15

El estadio Olímpico volverá a las grandes finales. La última que albergó fue en 2022 cuando Motagua llegó a coronarse contra el Real España.
9 de 15

Las graderías también han sido aseadas para la comodidad de la aficion olimpista y los marathones que lleguen al estadio.
10 de 15

Siempre que cortan el pasto, las redes de las porterías son suspendidas para un mejor corte.
11 de 15

El personal que mantiene intactas las instalaciones del estadio Olímpico dándose un descanso breve para continuar con las labores.
12 de 15

Un datito no menos importante. Los banquillos, a diferencia de antes y en otros estadios, son movibles.
13 de 15

Es decir, para cada espectáculo los tienen que montar y desmontar, esto para cuidarlos y que no estén a sol y agua.
14 de 15

Esta vez los instalaron dos días antes de la final. Son banquillos cómodos que fueron comprados y puestos para el partido Olimpia vs Inter Miami del enero del 2025.
15 de 15

Así de cómodos son los asientos modernos del estadio Olímpico de San Pedro Sula.
