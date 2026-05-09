Aitana abre al mundo su "Cuarto azul", el disco más exitoso de su carrera

Madrid, España.- Aitana ha abierto esta noche ante más de 18.000 personas su gira mundial 'Cuarto azul World Tour' con un concierto en el que la cantante catalana, toda una ‘Superestrella’ como se titula una de sus canciones más aclamadas, expande su trabajo más internacional y a la vez personal hasta la fecha.

“Bienvenidos a nuestro pedazo de cuarto azul”, han sido las primeras palabras de la artista tras arrancar con sus temas ‘6 de febrero’ y ‘Segundo intento’ su actuación, literalmente desde la cama de una habitación, parte de una estructura modular que ha centrado el escenario del Estadio Municipal Antonio Peroles de Roquetas de Mar (Almería). El repertorio, que también ha incluido canciones de discos anteriores, se estructura a través de un sutil hilo conductor que se sirve del paso del tiempo durante un día completo, perceptible desde las ventanas de esa habitación y que mezcla momentos de oscuridad y luminosidad. El show, amplificado por grandes pantallas y un espectacular juego de luces, intercala momentos íntimos, como cuando ha reivindicado el valor que merecen darse las mujeres antes de cantar ‘Cuando hables con él’, con otros realmente animados, casos de la sensual ‘Miamor’ y la bailable ‘Las Babys’.

‘La chica perfecta’, ‘Conexión psíquica’ y la coreadísima ‘Superestrella’ sirven de colofón a un concierto de cerca de dos horas en el que algunos de los asistentes -entre los que se encontraban sus padres y su novio Plex- han estrenado el 'Lightstick' oficial del tour. Esta especie de varita luminosa con el nombre de Aitana es un elemento propio de los conciertos de K-pop que la artista ha incorporado para hacer un show más interactivo.

Su disco más exitoso

Tras 'Spoiler' (2019), '11 Razones' (2020) y 'Alpha' (2023), Aitana ha traído una buena muestra de las canciones de ‘Cuarto Azul' (2025), el trabajo más exitoso de su carrera que logró una nominación en los Premios Grammy Latinos como Mejor Álbum Pop Vocal. La gira que ha arrancado este sábado cosechó éxitos incluso desde su mismo lanzamiento, al agotar en apenas 72 horas todas las entradas ('sold out') para once conciertos. En su debut el disco alcanzó lo más alto de las listas y rompió récords de escuchas en plataformas digitales para reafirmar a una joven artista, que este verano cumplirá 27 años, como unas de las voces femeninas más influyentes del pop español actual.

Gira mundial