La española Aitana gana su primer Latin Grammy por su álbum "Cuarto azul"

Las Vegas, Estados Unidos.- La cantante española Aitana logró este jueves el primer Latin Grammy de su trayectoria musical en la categoría a Mejor diseño de empaque por su cuarto álbum de estudio 'Cuarto azul'.

"Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón y a todos y cada uno de vosotros", dijo la cantante en su discurso de agradecimiento tras recoger el gramófono dorado. "Muchas gracias por este momento, porque no me lo creo", agregó.

'Cuarto azul' representa el cuarto álbum de estudio de Aitana, lanzado el 30 de mayo de 2025 y cuenta con la colaboración de la participación de Jay Wheeler, Ela Taubert, Barry B, Myke Towers, Kenia Os, y Fangoria. Se trata de uno de sus proyectos más personales que explora temas como el desamor, la depresión y la ansiedad.