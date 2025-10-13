  1. Inicio
Aitana anuncia fechas de su gira mundial 2026 en España y Latinoamérica

La cantante catalana tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; pero la primera parada la hará al sur de Latinoamérica

  • 13 de octubre de 2025 a las 15:42
La primera presentación de la cantante en Latinoamérica será el 14 de marzo en la capital argentina.

 Foto: Instagram.

Madrid, España.- La cantante española Aitana reveló hoy en su página web algunas fechas de su gira mundial para 2026, concretamente las de sus actuaciones en España y Latinoamérica y sin mencionar las presentaciones en el resto de Europa y en Estados Unidos.

La primera presentación será el 14 de marzo en la capital argentina, el 14 de marzo en el marco del Festival Lollapalooza, y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

En mayo se trasladará a España para presentarse el 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete.

En junio se presentará el 5 en Sevilla, el 12 y el13 en Palma de Mllorca, el 19 en Fuengirola (Málaga) y el 26 en Avilés.

En julio la gira le llevará el 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña.

En septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao.

En octubre regresará a Latinoamérica para esta nuevamente en Argentina el 21, y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro.

En noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.

La cantante catalana tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; y en Europa, a Londres, Milán y París, sin que haya concretado las fechas para esos lugares.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

