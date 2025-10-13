Aitana anuncia fechas de su gira mundial 2026 en España y Latinoamérica

Madrid, España.- La cantante española Aitana reveló hoy en su página web algunas fechas de su gira mundial para 2026, concretamente las de sus actuaciones en España y Latinoamérica y sin mencionar las presentaciones en el resto de Europa y en Estados Unidos.

La primera presentación será el 14 de marzo en la capital argentina, el 14 de marzo en el marco del Festival Lollapalooza, y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic. En mayo se trasladará a España para presentarse el 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete. En junio se presentará el 5 en Sevilla, el 12 y el13 en Palma de Mllorca, el 19 en Fuengirola (Málaga) y el 26 en Avilés.

En julio la gira le llevará el 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña. En septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao. En octubre regresará a Latinoamérica para esta nuevamente en Argentina el 21, y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro. En noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.