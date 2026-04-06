Jesse y Joy en Honduras 2026: qué localidades quedan y cómo comprar antes de que se agoten

Tegucigalpa, Honduras.- Jesse y Joy se presentarán el próximo 10 de abril en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa, como parte de su gira El Despecho Tour.

El concierto está programado para las 8:00 PM. La demanda superó las expectativas y la zona de Gradería ya no tiene entradas disponibles.

En dos décadas construyeron uno de los catálogos más reconocidos del pop latino en español, con canciones que atravesaron generaciones y fronteras. Su propuesta combina guitarra acústica, arreglos de pop y letras que abordan el amor, la pérdida y la resiliencia. A lo largo de su trayectoria acumularon seis premios Latin Grammy y múltiples nominaciones en distintas categorías.