Jesse y Joy en Honduras 2026: qué localidades quedan y cómo comprar antes de que se agoten

Tegucigalpa, Honduras.- Jesse y Joy se presentarán el próximo 10 de abril en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa, como parte de su gira El Despecho Tour.
El concierto está programado para las 8:00 PM. La demanda superó las expectativas y la zona de Gradería ya no tiene entradas disponibles.
En dos décadas construyeron uno de los catálogos más reconocidos del pop latino en español, con canciones que atravesaron generaciones y fronteras. Su propuesta combina guitarra acústica, arreglos de pop y letras que abordan el amor, la pérdida y la resiliencia. A lo largo de su trayectoria acumularon seis premios Latin Grammy y múltiples nominaciones en distintas categorías.
El salto definitivo llegó con temas como "Espacio Sideral", balada que definió su sonido inicial, y "¿Con Quién se Queda el Perro?", uno de sus mayores éxitos comerciales. Canciones como "Corre", "Chocolate", "La de la Mala Suerte" y "Dueles" consolidaron su presencia en el mercado latinoamericano y entre el público hispanohablante de Estados Unidos.
En septiembre de 2025 lanzaron su séptimo álbum de estudio, "Lo que nos faltó decir", bajo el sello Warner Music México, que también dio nombre al documental estrenado en HBO Max.Para el concierto en Tegucigalpa se espera un repertorio que recorre sus principales éxitos.
Entre las canciones anticipadas figuran "Corre", "Espacio Sideral", "Dueles", "Chocolate", "La de la Mala Suerte" y "¿Con Quién se Queda el Perro?".
Boletos disponibles
Esta es la primera visita del dúo a Honduras en casi una década. La gira acumula más de 60 presentaciones en México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico. Actualmente quedan disponibles dos localidades.
La zona Experiencia CR tiene un precio de 3,495 lempiras y Heart Lovers se ofrece a 2,768 lempiras. Los boletos pueden adquirirse en bmticket.com o de forma presencial en los kioscos de Mall Multiplaza y Torre Morazán.