Adam Driver revela por qué aceptó ser el villano de X-Men tras años de rechazar a Marvel

Los Ángeles, Estados Unidos.- Adam Driver rompió con su propia tradición de rechazar a Kevin Feige en cada proyecto de Marvel que le presentaba... Ahora dice sentir una gran presión. El actor, que es una de las incorporaciones más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tras confirmarse su papel de Mister Sinister en la nueva fase de los X-Men, ha revelado finalmente qué lo llevó a decirle sí al presidente de Marvel Studios, y finalmente no repetir su acción de reunirse por Zoom para días después decirle que no estaba interesado.

Driver estuvo en el programa Jimmy Kimmel Live!, y al ser consultado sobre le tema en cuestión, dijo que esta vez se rindió ante la propuesta por varios factores contribuyentes, el primero: es un gran fan de los X-Men, lo segundo fue la visión del director Jake Schreier y el guion de la producción. El intérprete dijo que en su infancia "era un gran fan de X-Men. También me gustaban las otras cosas, pero esta vez parecía el momento adecuado", comentó. Y que aún recuerda que con uno de sus primos fingían ser mutantes, "él era Dientes de Sable y yo era Lobezno. Era algo muy importante”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esa conexión y nostalgia por los tiempos de la niñez, más un criterio estrictamente profesional, terminaron beneficiando a Feige que, aunque no ha revelado cuantos, sí ha dicho que los intentos de conseguir que Driver dijera que sí fueron varios, aunque no se sabe específicamente para qué películas. Ahora, "todo se juntó. El guion es realmente genial", señaló el actor.

Una nueva etapa con Marvel

En la película, Driver interpretará al doctor Nathaniel Essex, conocido como Mister Sinister, uno de los antagonistas más peligrosos de los cómics de X-Men. Se trata de un personaje con capacidades intelectuales extraordinarias, poderes telepáticos y habilidades para manipular su propia estructura genética. El actor compartirá reparto con Sadie Sink, quien dará vida a Jean Grey; Kit Connor, como Cyclops; Maya Boyd, como Storm; Inde Navarrette, como Rogue; y Christopher Abbott, como Charles Xavier, entre otros intérpretes. Y aunque en un inicio se pensó que el actor podría interpretar a Magneto, finalmente no fue así y aún se desconoce quien se pondrá en la piel del personaje. La producción estará dirigida por Jake Schreier y contará con Kevin Feige como productor. Su estreno está previsto para el 5 de mayo de 2028.

Una gran responsabilidad