¿Por qué razón Natalia Jiménez ya no quiere tener hijos?

BARCELONA, ESPAÑA.- La cantante española Natalia Jiménez confesó recientemente la razón por la que ya no desea convertirse en madre, dejando su total atención y amor para su pequeña y promogénita Alessandra.

La famosa intérprete cerró el año con el especial 'México en mi corazón', transmitido por Univision a todo Estados Unidos, junto a colegas de la talla de Gerardo Ortíz, la Banda MS, Ana Bárbara y Joss Favela.

Además, compartió tres sencillos rituales de la buena suerte para comenzar el 2022 de la mejor manera.

"Abro todas las puertas de la cocina y de la casa para que entre lo que tiene que entrar y salga lo que tiene que salir, y luego también soy de las que cuando ya tocan las campanas, pues darle el 'saltito' para delante ¿no? Que es una tontería, y escribir", manifestó.

También "me gusta escribir lo que conseguí durante el año y luego también pues pedir para el siguiente en una cartita; entonces la cartita la guardo, la pongo en el refri y la estoy viendo todo el año así de 'no te olvides que querías esto', entonces estoy ahí todo el día viéndolo".

Respecto a la posibilidad de vivir nuevamente la maternidad con un nuevo angelito este 2022, expresó rotundamente que no. La madrileña dejó en claro que su decisión está basada en la edad.

"Eso ya sí que no. O sea, ya con 40 está cañón. O sea, si con 34 tuve a la mía y lo sentí como que me había pasado un tren por encima, ¡imagínate ahora! ¡No, no, no, no! ¡No qué va! Estoy muy bien», dijo entre risas.

Llena de amor

La cantante europea tiene una pequeña de cinco años llamada Alessandra Trueba Jiménez, fruto de su matrimonio con el empresario cubano Daniel Trueba.

En una reciente publicación en Instagram, Natalia compartió su alegría de haber llevado por primera vez a su hija a conocer su tierra natal.

"Este fin de año es más especial que ningún otro. Al fin he podido traer a mi hija conmigo en España, visitando a sus abuelos y conociendo de donde viene su mamá", escribió la cantante, quien aseguró que ser madre no ha sido una tarea fácil.

