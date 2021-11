Así fue la reacción de Toni Costa tras bailar con Sirey Morán en Nuestra Belleza Latina

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El bailarín español, Toni Costa, y la hondureña Sirey Morán encendieron el escenario de Nuestra Belleza Latina la noche del domingo, con un sensual baile que dejó a todos con la boca abierta.



En la presentación con el tema "Bella Chao" no faltó la coordinación, el talento y la sincronía en ambos bailarines, algo que el público destacó de principio a fin.



La emoción solo incrementó cuando Sirey Morán reveló que por sus creencias religiosas nunca había bailado y menos en pareja, por lo que jamás imaginó que la primera vez que lo hiciera sería en un escenario tan importante y de la mano de uno de los coreógrafos más reconocidos.

"Amo a Dios para toda la vida, es la primera vez que bailo en público y en pareja", expresó la catracha.

Tony Costa

Por su parte, la expareja de Adamari López compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con la que fue su alumna en la presentación y escribió: "¡Feliz de volver a bailar y en esta ocasión con Sirey Morán, la concursante hondureña y ya semifinalista de Nuestra Belleza Latina 2021! Espero que les haya gustado nuestro baile, ¿qué les pareció?".



Ante su publicación la modelo y exMiss Honduras respondió: Mil gracias Toni, sos el mejor.

Otra usuaria de las redes sociales aprovechó el comentario de Morán para decirle: "Tú eres mi favorita, espero que ganes la competencia. @Toni el baile fue espectacular y el mejor de todos no se por qué no fueron la pareja ganadora en el reto… De todas maneras eso no te quita lo profesional que eres".



La presentación también fue aplaudida por el juez Adal Ramores, quien destacó la conexión de los bailarines y felicitó a la hondureña por no dejarse intimidar por la presencia de Toni, sino seguir su ritmo como toda una profesional.



Tras la emocionante noche Sirey fue la primera semifinalista en ser seleccionada, con lo que demostró que sus pasos en el certamen siguen siendo los más firmes, pero para ganar depende del voto de los hondureños y del público extranjero que ha ido ganando con el paso de las semanas.

