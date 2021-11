"Crecí pensando que era fea": Sirey Morán revela entre lágrimas sus inseguridades

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Avanzan las semanas y con ellas la dificultad en cada uno de los retos a los que se enfrentan las participantes de Nuestra Belleza Latina (NBL) crecen.



Durante el tiempo en la casa que comparten las ocho finalistas los organizadores preparan para ellas retos físicos y emocionales que probarán que son dignas de portar la corona y representar a las mujeres latinas en la televisión en Estados Unidos.



Una de esas actividades buscaba medir el nivel de tolerancia que las chicas tiene ante los comentarios que reciben en las redes sociales, donde son juzgadas por su apariencia y desemvolvimiento.

Entre las críticas que recibieron destacan la forma natural de sus cabellos, sus cortes y colores, la forma de sus cuerpos, su peso, entre otras.

Sirey Morán se destapa

Cuando llegó el turno de la hondureña, Sirey Morán, quien se perfila como una de las favoritas para ganar el concurso, le tocó leer frente a todas sus compañeras un mensaje que decía: "Te aconsejo que cuando estés ante los jueces que te están evaluando suéltate un poco, no te pongas nerviosa, cuando salgas cómete esa pasarela", por lo que una de las presentadoras le preguntó: "¿Crees que eso puede ser un punto que no te favorezca en esta competencia, el ser un poco tímida?".



De inmediato, la exMiss Honduras comenzó a explicar lo que pensaba: "No, porque eso quedó atrás, cuando era niña me escondía... pero su voz se quebró y agregó, "a mí no me gusta llorar", se recuperó un poco y prosiguió, "yo siempre he luchado con Sirey, siempre crecí pensando que yo era fea y cada día yo lucho porque mi timidez y mis nervios no me controlen".

Morán se ha caracterizado por ser muy sincera en cada una de sus participaciones, donde además de mostrarse muy profesional ha dejado verse muy humana, como en su más reciente reto, donde le tocó actuar y ver el rostro de un rehén, que para su sorpresa, era su padre biológico, por lo que no pudo evitar quebrarse en llanto, a pesar de no completar el reto como estaba previsto, la catracha pasó a la siguiente ronda y se mantiene con la esperanza de llegar a la final.

