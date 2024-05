Lucero rechaza disculpas de presentadores que se burlaron de su hija

“Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, escribió Lucero en sus redes sociales en respuesta a lo que habían dicho los comunicadores.

“¿Cuál es Mijares y cuál es su hija? Si no fuera por el afro, casi no sabemos. Se parece a Mijares, pero canta como Lucero. Dios quita y Dios quita otra vez. No es cierto, Lucerito, no es cierto”, continuó Sofía Rivera.

Lucerito respondió a los comentarios de los presentadores asegurando que no le importa lo que digan.

“Me da muy igual, no me enteré de mucho, pero vi a mucha gente comentando cosas lindas, lo cual agradezco muchísimo y pues cada quien, si quieren comentar algo bueno o malo, no me importa. Que ellos estén bien, que yo esté bien, la verdad no me interesa”, comenzó.

“Afortunadamente, a mí no me afecta, pero para nada. Creo que si se meten con alguna de mis amigas, mi mamá o familiares, creo que ahí sí les puedo quemar el bosque”, afirmó.

“Me demuestran su apoyo al 100 por ciento, pero también lo tomaron... la verdad es que no le queremos dar importancia a esto, porque es gente que... lo comentamos entre familia, pero la verdad nos dio muy igual. Allá ellos, yo no los conozco, ellos no me conocen a mí, pero cuando los vea, normal, todo tendrá que ser normal”, concluyó.