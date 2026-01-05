¿Provocación? Gerard Piqué vive un tenso momento al ritmo de la tiradera de Shakira y Bizarrap

El exfutbolista Gerard Piqué recorría una calle concurrida sin mayor atención cuando una situación inesperada alteró el tono del momento. Nada en su desplazamiento anticipaba que terminaría convertido en una escena observada y registrada por terceros.
El episodio ocurrió en Ceuta, donde un grupo de jóvenes se aproximó en automóvil y reprodujo a alto volumen la Session 53 de Bizarrap junto a Shakira, una canción ampliamente asociada a la ruptura del empresario con la artista colombiana.
El gesto, acompañado por cánticos, estuvo dirigido de forma explícita hacia él.
Piqué avanzó sin detenerse. Llevaba la cabeza baja y una capucha cubriéndole parte del rostro, mientras sus acompañantes observaban sin intervenir.
No hubo respuesta verbal ni gestos que alteraran el curso de la caminata, una reacción que contrastó con la intención provocadora del entorno.
Las imágenes fueron difundidas poco después en plataformas digitales, donde el momento se replicó con rapidez.
La grabación reavivó comentarios y bromas relacionadas con su vida personal, una dinámica que se mantiene activa desde su separación.
La ruptura entre Shakira y Piqué fue anunciada en junio de 2022, tras más de una década de relación y dos hijos en común.
Meses después, la exposición pública de la nueva pareja del exjugador, conocida como Clara Chía, intensificó el interés mediático y el escrutinio social.
No obstante, en las últimas semanas, la expareja habría decidido restablecer un canal directo por medio de WhatsApp con el propósito de abordar únicamente los temas vinculados a la crianza y bienestar de los menores.
Esto luego de que la comunicación quedara restringida, desde su ruptura, a los equipos legales y al hermano de la artista, Tonino Mebarak, quien gestionó asuntos relacionados con los hijos Milán y Sasha y otros aspectos administrativos
Además, en una reciente entrevista, Shakira reconoció cualidades de Piqué vinculadas a la ética laboral y al empeño que lo caracterizó como deportista. “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado... no se puede triunfar de otra manera. La disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera”, expresó al destacar la utilidad de ese ejemplo para Milán y Sasha.