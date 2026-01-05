¿Provocación? Gerard Piqué vive un tenso momento al ritmo de la tiradera de Shakira y Bizarrap

Además, en una reciente entrevista, Shakira reconoció cualidades de Piqué vinculadas a la ética laboral y al empeño que lo caracterizó como deportista. “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado... no se puede triunfar de otra manera. La disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera”, expresó al destacar la utilidad de ese ejemplo para Milán y Sasha.