De Eugenio Derbez a 5SOS: Estos son los famosos invitados al nuevo desafío de MrBeast

El inicio de 2026 llegó acompañado de una señal clara sobre la magnitud de los proyectos que dominarán el entretenimiento digital en los próximos meses. El creador de contenido MrBeast confirmó el lanzamiento de un video especial de caridad en YouTube, concebido como una competencia entre más de 30 celebridades internacionales.
El premio final asciende a un millón de dólares y será destinado íntegramente a causas benéficas, bajo un formato que combina pruebas físicas y retos diseñados para figuras públicas de distintos ámbitos.
El estreno está programado para el miércoles 7 de enero de 2026, fecha que coincide con la llegada a Amazon Prime Video de los primeros episodios de Beast Games 2.
La producción del reality fue desarrollada junto a Tyler Conklin, Sean Klitzner y Mack Hopkins, y retoma la lógica de competencias de gran escala que definieron la primera temporada.
El anuncio fue realizado por el influencer a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen grupal con parte del elenco confirmado. En la lista aparecen nombres como Josh Peck, Diplo, Steve-O, Tiffany Haddish, Marsai Martin, Alessia Cara, Cedric the Entertainer, Drew Taggart y Alex Pall de The Chainsmokers.
Así como Luke Hemmings, Michael Clifford, Ashton Irwin y Calum Hood de 5 Seconds of Summer.
También figuran Ally Brooke, Audrey Nuna, Brie Garcia, CarryMinati, Dwight Howard, Eugenio Derbez, Giada De Laurentiis, Hasan Minhaj, Howie Mandel, Jay Pharoah, Kevin Hart y Lil Rel Howery.
A ellos se suman Matt Rife, Nikki Garcia, Paul Scheer, Sal Vulcano, Selma Blair, Yung Gravy y Yvonne Orji, ampliando un cruce que abarca música, cine, televisión, deporte y plataformas digitales.
El nombre de Paris Hilton también aparece en la publicación, aunque el alcance de su participación aún no ha sido confirmado.
El estreno del video benéfico coincide con el arranque de la segunda temporada de Beast Games, un formato que en su debut en 2024 comenzó con 2000 participantes y redujo el grupo a 1000 tras el primer reto.
Según Parade, el programa superó los 50 millones de visualizaciones en apenas 25 días y se consolidó como el contenido no guionado más visto de Prime Video.
Además de su impacto en audiencia, el reality estableció 44 récord Guinness, entre ellos el mayor premio en efectivo entregado en un set de televisión, con cinco millones de dólares, y el fondo total de premios más alto registrado en la historia del género.