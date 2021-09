Cardi B se convierte en mamá por segunda vez

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La rapera Cardi B se convirtió en mamá por segunda vez luego de dar a luz a un varón el pasado 4 de septiembre.



La cantante habría ingresado al hospital el sábado por la noche y fue hasta este lunes que la famosa publicó la noticia con sus seguidores, junto a una tierna fotografía junto a su esposo Offset.



Hasta el momento la pareja no ha revelado detalles del nombre con el que bautizarán a su pequeño retoño.



En la publicación de la interprete de "I like it" se le ve a ella en una tierna pose, junto a su esposo, mientras sostiene a su bebé, que está envuelto en una sábana azul que deja ver que se trata de un varón. La artista acompañó la imagen con la fecha: "9/4/21".

Por su lado, el rapero Offset publicó otra imagen en el cuarto del hospital con su mujer en la camilla, mientras él sostiene al pequeño en su pecho. "Capítulo 5" escribió.

Y es que para la cantante de origen dominicano se trata de su segundo bebé, la primera se llama Kulture y tiene 3 años, sin embargo, para el rapero se trata de su quinto hijo.



Cardi B anunció en junio durante una presentación en los BET Awards junto Offset y el resto de Migos donde reveló su avanzado estado de embarazo. Horas después publicó en Twitter una fotografía que dejaba ver aún mejor su panza de embarazada.