Revelan fecha de estreno de la tercera temporada de "You"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El thriller psicológico "You" llega una vez más a Netflix en su tercera temporada el próximo 15 de octubre.



Fue a través de Twitter que se publicó un avance y la fecha en que se estrenarán los nuevos capítulos en los que Joe Goldberg comenzará una nueva etapa como padre.



En el tráiler no se publicó ninguna imagen de Joe o del bebé que tuvo con su novia Love Quinn, pero sí reveló que la pareja tuvo un varón y que Henry fue el nombre elegido para llamarlo.



En el video publicado se puede escuchar a Joe decir: "En estos tiempos las personas llaman a sus hijos como sea para obtener atención (...) un niño no era lo que esperábamos y mentiría al decir que un mini-me es emocionante y no sin los desafíos. Digamos que espero que hagas lo que digo y no como hice. Pero por ti puedo cambiar, seré el hombre que busques, el hombre del que te sientas orgulloso de llamar papá".

"¿Entonces cómo te llamo? Un nombre que sea fuerte, pero no intimidante, clásico, pero no básico. Literario, por supuesto, porque crecerás en una casa llena de libros", se escucha decir en el audio que es acompañado con imágenes de alguien preparando un pastel.



"Henry, escoger tu nombre es la primera decisión de vida que haré para darte la mejor vida posible, para protegerte, para moldearte en quien te convertirás ¿Quién vas a ser, Henry?", finaliza.

Whoever said raising a child would be a piece of cake? YOU S3 is coming October 15. pic.twitter.com/sFzdSjxEGS — YOU (@YouNetflix) August 30, 2021

La serie "You" está basada en las novelas de Caroline Kepnes, que llevan el mismo nombre de la serie. Actualmente solo hay tres libros, pero tras el éxito de la serie la autora está trabajando en una cuarta entrega.



Aunque Variety informó que la próxima temporada no sería una adaptación del tercer libro de Kepnes, "You Love Me". En cambio, tomará la historia en su propia dirección.