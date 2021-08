¿Cuándo nacerá el hijo de Lyn May y Marko D1?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Con un tierno video del ultrasonido, Lyn May dio a conocer cuándo nacerá su bebé, pero al parecer un problema de lectura tiene confundidos a todos.



En su cuenta de Instagram, Lyn compartió el video del ultrasonido y escribió la fecha “01/12/2022″ en la descripción junto a un emoji de un bebé.



Los seguidores de la vedette inundaron de felicitaciones su publicación, sin embargo, hubo quienes señalaron un "grave error".

Según estas personas es imposible que el hijo de la famosa nazca hasta diciembre de 2022, como lo apunta la fecha que ella misma escribió.



“¿2022? Ahora todo tiene sentido?”, señaló un usuario. Pero sus fieles seguidores salieron a su defensa explicando que Lyn May escribió la fecha mes-día-año y no día-mes-año.

Esta fue la publicación original que confundió a todos.





Al parecer la vedette se dio cuenta de su error y decidió cambiar la descripción y escribió: #2022 #Enero #LosQuiero", asegurando así que será en enero el nacimiento de su bebé.

“Felicidades tía, cuídese mucho y esperamos con ansias a sus bebés”, “Felicidades Lyn, vas a ser la mejor mami del mundo. Todas las bendiciones para ti y para tu pequeño cachito amor” y “Felicidades, si Kim Kardashian rentó vientres, ¿por qué Lyn no?”, escribieron algunos seguidores.