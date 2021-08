Jennifer López sorprende con brazalete que Ben Affleck le habría regalado hace 19 años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Jennifer López y Ben Affleck ya no ocultan su amor, el mismo que los unió hace casi 20 años del que al parecer no se olvidaron, ni durante sus relaciones con otras parejas.



Recientemente, la cantante sorprendió a sus fans cuando durante un viaje a Europa se percataron que la intérprete de "On the floor" usaba un brazalete de diamantes igual al que Affleck le obsequió durante su relación en 2002, cuando incluso, se comprometieron para ir al altar, pero que tras una repentina ruptura, no se concretó.

VEA: La foto que confirma el romance de Jennifer López y Ben Affleck



JLo se encontraba disfrutando de un viaje romántico por motivo de su cumpleaños número 52, celebrado el pasado 24 de julio y tras ser captada por los paparazzis, el detalle en su brazo fue lo que se robó la atención.



La cuenta de Twitter @jloaffleck fue la primera en llamar la atención sobre el brazalete que Jennifer López estaba usando durante el viaje, con la publicación: "Jennifer López con el brazalete de Harry Winston que Ben Affleck le regaló en 2002" y luego todos hicieron eco del suceso.



Algunos también aseguran que JLo aún conserva el anillo de compromiso que le dio el actor en 2020, por el cua habría pagado unos 2 millones de dólares en 2002, pero hay quienes calculan que la joya costaría al menos 6 millones en la actualidad.

ADEMÁS: ¡Bienvenidos sean los 52! JLo celebra su cumpleaños en familia y más renovada que nunca