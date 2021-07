Madre de Geraldine Bazán asegura que está feliz con el noviazgo de su hija  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, aseguró que se encuentra feliz por el noviazgo de su hija.



"Qué bueno que [Geraldine] ocupe su tiempo en que tiene una pareja. Porque mi hija es persona de una sola persona, entonces que ella sea feliz, yo voy a ser feliz", dijo en una entrevista con varios medios de comunicación.

De igual manera, la progenitora de Bazán aprovechó el momento para enviar un mensaje a su exyerno Gabriel Soto.



"No tiene caso decir '¡ay!, qué prometido' o no sé qué si no viven juntos, si vivieran juntos pues ya para qué la promete si ya la tienes ahí", dijo en referencia a la expareja de su hija.

Bazán ha dejado en el pasado cualquier especulación y ahora solo se dedica a disfrutar de su vida al lado de sus hijas y su novio; incluso, reveló que pronto podría regresar a las telenovelas en México.