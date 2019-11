La reacción de Geraldine Bazán al ver fotos de sus hijas con Irina Baeva

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz Geraldine Bazán aseguró sorprenderse por la publicación que hizo su exesposo Gabriel Soto de sus hijas con su actual pareja Irina Baeva tras haber sido denunciado de obligarlas a saludarla.



La polémica surge tras que Bazán asegurara que Soto viola los derechos de sus hijas al "obligarlas a saludar a su actual pareja", algo que según la mexicana les ha provocado "llanto, confusión e inseguridad" a las pequeñas Elisa Marie y Alexa Miranda.



Al ser cuestionada por las imágenes difundidas en Instagram, dijo: "Hoy me enteré porque vi unas fotos, pero si lo hacen es a escondidas".



Agregó: "La verdad es que es sin mi autorización, entonces, pues, no puedo contar más porque yo me enteré también junto con ustedes" .

Estas fueron las imágenes publicadas por Gabriel Soto. Fotos: Instagram







Luego, algunos periodistas le preguntaron si podría llevar a la corte ese asunto ella preguntó "¿Tú lo harías?", la prensa asintió y ella también lo hizo.



Bazán, además fue cuestionada sobre los rumores de haber hecho brujería a su expareja y aseguró que se trata de una noticia falsa y absurda.

