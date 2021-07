¿Por qué Elsa Oseguera no asistió a los Premios Juventud?  

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Elsa Oseguera informó a sus seguidores, mediante un video, que publicó en sus redes sociales, que tiene covid-19 y que esa fue la razón por la que no fue a la entrega de los Premio Juventud 2021.



Y es que según relata la influencer catracha, de acuerdo con los protocolos de seguridad del evento, los participantes debían realizarse una prueba de covid-19. “Recibí una llamada de parte del equipo de Premios Juventud diciendo que había salido positiva en la prueba”, expresó.

VEA: Los 12 hechos más polémicos de Elsa Oseguera en la TV



"De hecho me reí y dije '¿por qué de todo el año desde que inició el covid, me viene a dar cuando voy a Premios Juventud, y que voy a pasar por la alfombra y que voy a estar en la sección de los influencers?", dijo



La catracha asegura que eso le sorprendió mucho porque no tenía ningún síntoma, por lo que decidió realizarse otras pruebas que reafirmaron que en efecto estaba infectada con el virus.

ADEMÁS: Elsa Oseguera: Así lucía años atrás



Ante esta situación, Oseguera manifestó que no sabía cómo sentirse, pero que había aprendido a “aceptar las cosas”.



"Yo me siento bien, ahora mismo lo único que he tenido son escalofríos, lo que pasa es que hace unas semanas empecé un tratamiento de neurobión y también recientemente me puse la segunda dosis y he estado tomando vitaminas, pienso yo que esas dosis de vitaminas evitaron que me diera tan fuerte", contó.



Esta era la primera vez que la hondureña había sido invitada a un evento de estos, por lo que ella agradeció a los organizadores del evento por tomarla en cuenta.

TAMBIÉN: Elsa Oseguera y Davis Flow reciben reconocimiento por su labor en Eta y Iota



Aquí el video completo