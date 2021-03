Elsa Oseguera y Davis Flow reciben reconocimiento por su labor en Eta y Iota

Redacción

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- En noviembre de 2020 los huracanes Eta y Iota azotaron gran parte del territorio hondureño, dejando miles de damnificados, decenas de muertos y desaparecidos y una estela de destrucción y precariedad de la que el país no ha logrado recuperarse.



En aquel momento fue indispensable la ayuda de corazones nobles que contribuyeron con alimentos, ropa, enseres domésticos, medicinas, entre otras cosas.



Unos de los primeros en decir "¡Presente!" fueron la periodista hondureña radicada en Estados Unidos, Elsa Oseguera y su novio, el cantante "Davis Flow".

La pareja convocó a sus seguidores en las redes sociales y al resto de compatriotas que viven en el país norteamericano para que se acercaran a ellos y donaran lo que pudieran. Juntos lograron recolectar 15 contenedores repletos de ayuda, los cuales fueron entregados en las zonas más afectadas, como en el valle de Sula, al norte de Honduras.



Davis Flow viajó personalmente para, en compañía de otros reconocidos "influencers" hondureños, realizar la entrega y asegurarse que la ayuda llegara a las manos correctas.

Homenaje

Por su loable acción, la pareja de catrachos fue sorprendida recientemente por la Comunidad Hondureña en Estados Unidos, quienes les entregaron un bonito reconocimiento destacando su solidaridad.

"Por el mérito a su labor y a su gran calidad humana, quien logró con amor, paciencia y humildad llevar a cabo su misión en Honduras de ayudar a las víctimas de los huracanes Eta y Iota, además de recolectar una cantidad histórica de ayuda desde los Estados Unidos. Siendo un ejemplo de humanidad y nobleza hacia los demás. Nos sentimos orgullosos por su disposición en el trabajo colaborativo hacia nuestros hermanos hondureños", dice parte de la placa que fue entregada a ambos compatriotas.





"Me encantó mucho poder haber ayudado a miles de personas por más de 5 meses. Tanto sacrificio, tanto esfuerzo, sudor y lágrimas pero se logró todo y salió mejor de como lo esperábamos; todavía ni me la creo todo lo que se logró, gracias a todos por el apoyo que Dios los bendiga mucho", escribió Davis Flow junto a las fotografías con su reconocimiento.



Por su parte, Elsa Oseguera no dejaba de cargar y abrazar su placa en las instantáneas que posteó en su cuenta de Facebook: "Si Dios nos dio la oportunidad que estemos en este país no podemos olvidarnos de nuestros hermanos que quedaron atrás. Los amo a todos y mil gracias a la Comunidad Hondureña en Estados Unidos por este reconocimiento de todo corazón", aseguró.