"A veces tenía que aceptar cosas que...": María Celeste Arrarás se sincera sobre Al Rojo Vivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A casi un año de su salida de Telemundo, la periodista María Celeste Arrarás ha comenzado a dar reveladores detalles sobre sus años frente al programa Al Rojo Vivo. Durante una entrevista con "Chisme no like", la puertorriqueña dio detalles de las cosas que tuvo que soportar aunque no le gustaran.



Arrarás, comentó que aunque desempeñaba un papel importante en la edición del programa, también habían más personas involucradas y en ocasiones eran estas quienes definían la pauta diaria y ella tenía que dar la cara y presentar frente al público temas en los que no estaba de acuerdo.

VEA: "Me hicieron un favor": María Celeste Arrarás sobre su despido en Telemundo

+ FOTOS: Así es Julián, el apuesto hijo mayor de María Celeste Arrarás



"Yo me fui de Primer Impacto porque yo no podía soportar los brujos, los fantasmas, los ovnis, los marcianos y los duendes, entonces a mí eso no me gustaba y por eso cuando yo me vine a Al Rojo Vivo quise tener una posición editorial para yo poder evitar ese tipo de cosas", confesó, pero su estrategia no fue efectiva.



María Celeste recordó que ese tipo de temas siempre tuvieron un papel relevante para los directivos del programa, llegando incluso a crear una tendencia frente al público, algo que le disgustaba mucho pues considera que "es tratar de coger un rating en base de embrutecer a la audiencia".

ADEMÁS: Despido de María Celeste Arrarás genera ola de reacciones



"Pasaron dos cosas, habían otras personas que también tenían inherencia editorial, entonces tenías que aceptar cosas que a veces... o sea, no todo podía ser a tu manera porque es una democracia, tampoco vas a tener una dictadura", dijo ahora que está por iniciar un nuevo espacio a través de CNN en español, donde se dedicará a presentar contenido investigativo los fines de semana.



"Para mí eso siempre ha sido algo que éticamente no es correcto y eso lo he dicho siempre", sostuvo la también activista y escritora al defender un periodismo más real.