Despido de María Celeste Arrarás genera ola de reacciones

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Este miércoles la cadena Telemundo realizó una serie de despidos, entre ellos el de María Celeste Arrarás, quien conducía el programa Al Rojo Vivo desde hace 18 años.

La noticia no solo tomó por sopresa a la misma María Celeste, como ella lo dejó saber, sino a sus compañeros y amigos del medio.

Para evitar especulaciones, Arrarás, mediante su cuenta de Instagram, anunció su salida de la cadena televisora. En dicha publicación famosos como Ximena Duque, Ana María Canseco, Jessica Carrillo, Neyda Sandoval, entre otros, lamentaron su salida.

Reacciones

"Mari gracias por ser una gran compañera pero por sobre todo una gran amiga. Te quiero, te respeto y te admiro. Te vamos a extrañar mucho", escribió Rodner Figueroa, presentador.

Por su parte, Ana María Canseco expresó: "Mary eres y serás un referente en la televisión hispana... Ejemplo para muchos y se que el nuevo proyecto que decidas emprender será todo un éxito. Te quiero y te admiro mucho".

VEA: María Celeste recibe nombramiento especial por parte del condado Miami Dade

La actriz Ximena Duque se sumó con un esperanzador mensaje. "Lo mejor esta por venir Mari bella. Ahora a crear tu propio show".

Los mensajes continuaron apareciendo y Jessica Carrillo comentó: "Mari eres un ejemplo de mujer en todos los sentidos siempre te he admirado por todo lo que has logrado por tu arduo trabajo y sin ayuda de nadie y en esta ocasión no será la excepción porque tú seguirás brillando y siendo grande y exitosa. Gracias por todos tus consejos y enseñanzas y quiero que sepas que de Matías y de mi no te libras. Te vamos a extrañar mucho. Te queremos MC... cuentas siempre con todo nuestro apoyo y cariño".

Entre los mensajes también se puede leer el de Carolina Sandoval, quien también recientemente fue despedida del programa Suelta La Sopa.

"Mis respetos para ti ...eres un gran ejemplo para muchos de nosotros, te aplaudo y gracias por haber sido de las personas que me escribió hace una semana @mariacelestearraras", detalló.

El presentador de Suelta La Sopa, Jorge Bernal, también expresó su admiración a la despedida conductora. "MC, te adoro, te respeto, te admiro, te quiero tanto! Me agarraste de la mano y me guiaste, me regañaste, me enseñaste, me dejaste aprender de ti y me dejaste crecer. Esto no es la primera vez que te digo esto y tampoco será la última. I love youuuuuu".

La ola de comentarios continuó, pero hubo uno que daría otra inesperada noticia. Miyrka Dellanos anunció que también fue despedida.

"Que tristeza pero yo sé que vienen cosas mejores para ti. Que placer y honor estar contigo y compartir juntas los últimos meses. Yo también me despido de Al Rojo Vivo en los próximos días y aunque no estemos frente a las cámaras, sabes que cuentas conmigo siempre! Love you Mari", finalizó.

ADEMÁS: Así es Julián, el apuesto hijo mayor de María Celeste Arrarás

Mensaje de María Celeste Arrarás

"Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show", comenzó diciendo.

Añadió que "Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo"

Arrarás hizo saber a sus seguidores que continuará trabajando en lo que más le apasiona. "Ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre", finalizó.