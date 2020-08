Myrka Dellanos: Mi tiempo en Al Rojo Vivo también llega a su fin

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La presentadora de televisión, Myrka Dellanos, reveló a sus seguidores que sus días en el programa Al Rojo Vivo de Telemundo también están contados.



La noticia la dio a conocer tras que María Celeste Arras anunciara que fue despedida del programa porque los productores han decidido darle otro rumbo al famoso show de noticias de habla hispana.



Fue a través de un mensaje de Instagram, en el que Dellanos mostró su solidaridad con María Celeste, excompañera de Univisión, y avisó que solo estará por unos días más al frente del programa.

Vea aquí: Así ha cambiado Alexa, la hija de Myrka Dellanos



Sin embargo, aclaró que desde el inicio que llegó a Telemundo su paso iba a ser temporal, por lo que se presume que a diferencia de María Celeste ella no fue despedida.

Este fue el mensaje que escribió:

Querida Marí: Estamos viviendo en momentos sin precedentes en este mundo y ha sido un verdadero honor y placer compartir la pantalla contigo una vez más durante estos últimos meses para informarle al público sobre los momentos difíciles en los que estamos viviendo. ¡Ha sido un momento histórico y único!



Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa juntas y me da tristeza al pensar que no estaremos haciéndolo en los próximos días que estaré en el programa. Mi tiempo en Al Rojo Vivo también llega a su fin muy pronto y me alegra poder estar a tu lado en este momento.



Los tiempos De Dios son perfectos mi amiguita. Todo pasa por una razón y quien sabe lo que nos depara el futuro.



Tenemos que seguir creyendo que lo mejor esta por venir. Tú has logrado tanto como mujer y periodista y todos los que te queremos te aplaudimos.



Gracias a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros por tantos años y nos animan a seguir adelante



Aunque no estemos en frente de una cámara juntas, sabes que cuentas conmigo siempre!



¡Love you Mari!



Una ACLARACIÓN: Yo solo vine a Telemundo temporalmente durante la pandemia- estuve en Un Nuevo Dia una semana y después en ARV- y siempre lo dije- que este desempeño sería temporal durante la pandemia.