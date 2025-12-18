  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

El actor español Eduardo Casanova reveló que tiene VIH

Casanova hizo pública su condición de VIH en un mensaje cargado de honestidad y dignidad, con el que busca romper el estigma y el silencio que aún rodean a la enfermedad

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 11:22
El actor español Eduardo Casanova reveló que tiene VIH

El actor ha dicho que rompió su silencio tras años de sufrimiento.

 Foto: Shutterstock

Madrid, España.- El actor, director y guionista español Eduardo Casanova, de 34 años, anunció este jueves que tiene VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), y explicó que rompe "este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años".

"Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", dijo Casanova en un mensaje publicado en redes sociales, pues "la dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH" pudieran hacerlo público.

"Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", dijo Casanova en un mensaje publicado en redes sociales, pues "la dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH" pudieran hacerlo público.

Netflix: “Ciudad de sombras”, la serie póstuma de la actriz española Verónica Echegui

Casanova indicó que cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección por tratarse de un "estigma" que "condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo".

Un silencio que guardan y sufren, por tanto, "muchísimas personas" y que él ha querido romper cuando ha querido y podido.

"Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", dice en referencia a una película documental sobre este mismo asunto que se estrenará en 2026.

Instagram

El mensaje en Instagram de Casanova, que el pasado 1 de diciembre estrenó "Silencio", una miniserie con la pandemia del VIH como trasfondo, recibió una oleada de apoyo en redes.

Compañeros de profesión como Leticia Dolera, Hugo Silva, Raquel Meroño o Miguel Diosdado expresaron su cariño a Casanova, que se dio a conocer en el personaje de Fidel en la serie española de televisión '"Aída" y desde entonces ha interpretado, escrito o dirigido numerosos títulos de cine y televisión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias