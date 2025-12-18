Residente volverá al cine en 2026 con la película "Frank & Louis"

Dirigida por Petra Biondina Volpe (en su debut como directora de un largometraje en inglés) y escrita junto a Esther Bernstorff, "Frank & Louis" es un drama ambientado dentro del sistema penitenciario.

San Juan, Puerto Rico.- El artista puertorriqueñ o Residente regresa al Festival de Sundance en 2026 con la película "Frank & Louis" , marcando su segunda aparición como actor en el festival y su continua transformación hacia el séptimo arte.

René Pérez Joglar, nombre de pila de Residente, forma parte del elenco interpretando a Julián, junto a los actores Kingsley Ben-Adir (Frank) y Rob Morgan (Louis) como protagonistas, según el comunicado de los representantes del cantante y actor difundido este jueves.

La película narra a Frank, un hombre que cumple cadena perpetua y que cuida a reclusos ancianos con pérdida de memoria. Lo que comienza como una decisión motivada por el interés personal, se convierte en un viaje transformador cuando establece un vínculo inesperado con Louis.

El largometraje tiene previsto su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance el 25 de enero de 2026.

Este proyecto marca la segunda participación actoral de Residente en Sundance, tras su aclamado debut en la película ganadora de premios en 2024, In the Summers.

El rapero, que alcanzó notoriedad internacional por primera vez como vocalista de Calle 13, se encuentra en un proceso de transformación hacia el cine, la televisión y la dirección y ya ha dirigido videoclips cinematográficos y documentales.

Actualmente, se encuentra escribiendo y dirigiendo su primer largometraje de gran escala, "Porto Rico", un drama histórico sobre el pasado revolucionario de Puerto Rico, desarrollado junto al guionista ganador del Oscar, Alexander Dinelaris, a través de su productora, 1868 Studios.