Sundance 2026: Jenna Ortega, Charlie XCX y Russell Crowe lideran el cartel de estrenos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las películas protagonizadas por Jenna Ortega, la cantante Charli XCX o estrellas de Hollywood como Russell Crowe o Ethan Hawke encabezan la programación del Festival Sundance, que se despedirá de sus más de 40 años de legado en Park City, en el estado de Utah, a partir del próximo 22 de enero.

La organización del evento más importante para el cine independiente en EE.UU. desveló este miércoles los 90 largometrajes y los siete proyectos episódicos de 28 países y territorios que participarán en el festival, entre los que figuran títulos como The Gallerist, con Jenna Ortega y Natalie Portman; o el debut de Charli XCX en I Want Your Sex.

La cartelera de Sundance también incluye proyectos como The Weight, con la aparición de Russell Crowe e Ethan Hawke; el thriller Josephine, protagonizado por Channing Tatum o el documental Give Me the Ball!, sobre el impacto revolucionario en la cultura del deporte de la extenista Billie Jean King.

El 40% de los directores de largometrajes seleccionados para esta edición son debutantes, mientas que la programación de este año "de películas y episodios incluye 94 estrenos mundiales", informó el Instituto Sundance en un comunicado.