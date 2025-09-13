Charli XCX y George Daniel celebran una segunda boda en Italia con una fiesta sin restricciones

Charli XCX y su esposo George Daniel, baterista de The 1975, están organizando una segunda ceremonia en Italia tras contraer matrimonio oficialmente en agosto de 2025
La celebración se llevará a cabo en un resort íntimo y estará acompañada de una fiesta que se ha descrito como sin límites de horario, denominada por los protagonistas como “rave cave”.
Según fuentes consultadas por The Sun, la pareja ha preparado cócteles personalizados para la ocasión y planea mantener la recepción hasta que el último invitado decida retirarse
La asistencia incluirá a algunos compañeros de banda de Daniel, aunque el vocalista Matty Healy podría no estar presente debido a compromisos en Los Ángeles.
La primera ceremonia reunió a 20 personas, entre familiares y amigos cercanos, incluyendo a los músicos Adam Hann y Ross MacDonald. Charli XCX compartió imágenes de su vestido de Vivienne Westwood en TikTok, donde también mostró detalles de la celebración posterior, en la que utilizó un segundo vestido de Nova Cora valorado en 3.300 libras.
Durante la recepción, George Daniel llevó el velo de su esposa en broma, mientras la pareja celebraba con amigos al ritmo de la música de la cantante.
La celebración continuó con una cena en el restaurante italiano Dalla, en Hackney, que se reservó exclusivamente para ellos, donde disfrutaron de un menú familiar y bebidas antes de trasladarse a la fiesta en Ellie's Bar en Dalston.
El evento ha sido descrito como una prolongación de la boda oficial, con el objetivo de compartir el momento con un círculo más amplio de amigos y familiares, en un ambiente que combina la intimidad de un resort con la flexibilidad de una celebración prolongada.
Charli XCX y George Daniel mantienen su vida privada de manera discreta, aunque la artista ha mostrado algunos detalles de su boda y de la celebración posterior en redes sociales, confirmando la intención de la pareja de disfrutar de ambos eventos con libertad y cercanía.