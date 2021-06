María Celeste Arrarás vuelve a la televisión de la mano de CNN

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La periodista María Celeste Arrarás regresará a la televisión a través de la pantalla de la cadena CNN en Español, según lo confirmó en las últimas horas.



La puertorriqueña dio la buena noticia a través de su cuenta de Instagram, donde dejó claro que dará lo mejor de sí para complacer a su vasta audiencia.



"Con mucho orgullo y entusiasmo les digo primero a ustedes que me uno a la cadena CNN en Español. Así que ahora mi potencial audiencia crece a 50 millones de televidentes a través de mundo", aseguró Arrarás.

VEA: Telemundo deberá seguir pagando su salario a María Celeste Arrarás



La experimentada periodista cuenta con una larga trayectoria de investigación, pues comenta que su carrera justamente comenzó con un reportaje sobre la caída de la Unión Soviética y con él se abrió paso en la televisión en Estados Unidos.



Sin embargo, su vida ha estado llena de altos y bajos, uno de los golpes más recientes fue cuando recibió su despido de la cadena Telemundo el año pasado, pues en el marco de la pandemia del covid-19 la empresa decidió cancelar varios contratos, incluido el suyo.



Desde entonces, Arrarás se mantuvo activa en su canal de Youtube, donde cuenta con 48,500 suscriptores y donde realiza entrevistas con reconocidos personajes.

ADEMÁS: FOTOS: Así es Julián, el apuesto hijo mayor de María Celeste Arrarás

Su llegada a CNN

María Celeste dijo durante una entrevista con la revista People que está muy contenta con la oportunidad, donde liderará el nuevo bloque de investigación de la cadena, "DocuFilms con María Celeste Arrarás", material que será transmitido los domingos.



"Yo siempre he llevado el periodismo en la sangre y ahora vuelvo al tipo de periodismo que más me gusta acompañada de años de experiencia. Muchas personas desconocen que a mí me apuntaron con una escopeta durante un golpe de estado en Haití y que fui retenida en México en contra de mi voluntad -por no decir secuestrada- cuando investigaba un caso de narcotráfico en la frontera. Para mí es emocionante tener un programa en horario estelar y con una audiencia aún mayor a la que tenía antes. Son 50 millones de televidentes a través de Estados Unidos y Latinoamérica", aseguró.

VEA TAMBIÉN: Despido de María Celeste Arrarás genera ola de reacciones