Viviana Alvarado 'la Barbie HN' cuenta su historia: ¡Esta soy yo!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al natural, sin tapujos y con muy buen sentido del humor, Viviana Alvarado dejó al descubierto sus miedos, sueños y vida familiar, mientras recibía una clase en línea y velaba por el cuidado de su ángel Marycielo.

Voces, sonidos y el balbuceo de un bebé se convirtió en el ambiente perfecto donde 'la Barbie HN' abrió su corazón, compartiendo su día a día y respondiendo una que otra pregunta en entrevista con El Heraldo.

¿Hay algo que no sabías de Alvarado? Bueno, dejemos que sea ella misma quien nos cuente su propia historia.

Viviana

¡Hola a todos!

Aunque mi nombre es Viviana, sé que muchos de ustedes me conocen como 'la Barbie Policía', sin embargo, me gustaría comentarles que ahora solo soy 'la Barbie HN'... ¿por qué razón? Creo que eso lo dejaremos para más adelante.

En ocasiones me preguntan ¿quién es Viviana?

La respuesta estaría relacionada con mis orígenes, pues soy natal de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán. Esa joven de 23 años y de 1.68 metros de altura es un mundo completo. Me atrevo a decir que soy inteligente, me gusta el peligro... Viviana es una chica mala ja, ja, ja... podría tener problemas al (decir) eso ja, ja, ja.

También soy una persona simpática, no de muchas amistades. Lo cierto es que no soy muy sociable (me cuesta bastante), sin embargo, soy empática con los demás. ¡Eso sí!

¿Quieren saber dónde vivo?

Bueno, les contaré que actualmente resido en Siguatepeque, Comayagua. Estoy casada y tengo una hermosa bebé. Hace poco mi labor estaba al servicio de la ciudadanía, era policía. Pero la vida civil me parece muy linda.



A mi esposo lo conocí en El Paraíso, Copán, recuerdo que estaba terminando mi tercero de carrera. En ese entonces yo era civil. ¿Saben? Yo no sabía que él era militar. Después me enteré, pero ya se había ganado mi corazón.

Viviana junto a su esposo, Darwin Chavarría. Viviana junto a su esposo, Darwin Chavarría.

Si me pongo a pensar ¿qué actividad disfruto hacer? No podría escoger claramente la respuesta.

Estoy segura que me gusta mucho leer libros... je, je, je. Lo demás me da pena decirlo, son cosas muy privadas.

¡Aaah, se me olvidaba! Me gusta ver películas de terror y me encanta todo a la antigua.

¿Dónde nace mi sobrenombre?

Me bautizan así en Tocoa, Colón, porque me gané el cariño de las personas. ¿Me agrada que me digan así? Bueno, eso es algo neutral. Y es que yo no me considero igual a la muñeca, pero al final me lo puso alguien que me tenía mucho cariño y estoy bien con eso.



Como ya les había mencionado me di de baja de la Policía Nacional. Algunos de mis seguidores me pidieron que eliminara de mis perfiles lo de 'Policía' es por eso que ahora solo hago referencia a mi país, Honduras.

Luego del 'boom' que tuvo mi imagen en las redes sociales, derivada de la comparación con la muñeca... llegué a pensar si a Viviana -en el fondo- ¿le gustaba esa fama que recibía?

Acá, entre nosotros, les confío que desde pequeña le decía a Dios: 'Señor yo quiero ser abogada, policía y famosa. Además, quiero tener poder.'

¡No se asusten! Lo que sucede es que soy fiel seguidora de Shakira. Yo la miraba y pensaba: '¡Wow! Quiero ser igual a ella.' Pero no todo es color de rosa.



Desde que empezaron las publicaciones en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación, me gané muchísimo odio tanto de mis superiores como de mis compañeros subalternos, todo por la envidia.

Por desgracia no les gusta ver brillar a las demás personas, solo (quieren ser) ellos y ellas. Eso me trajo muchos problemas. Donde me miraban decían: '¡Ah, la mentada esa!'

Aclaro que el problema de la Policía son las personas que la gobiernan, para mí, la institución es muy buena.

Quizás por eso y muchos otros motivos la abandoné. ¿Les interesa saber exactamente el porqué?

La razón más importante de ya no seguir en la organización uniformada fue mi hija. Y supongo que el acoso laboral es normal en todas las instituciones, ¿o no?



Además recibía muchas humillaciones de parte de las mujeres. Había demasiada envidia y egoísmo. Honestamente, llegó un punto donde me sacaban de mis casillas, pero siempre traté de mantener mi compostura.

Alvarado reveló que uno de sus más grandes miedos es que le roben a su hija: Marycielo.



Alvarado reveló que uno de sus más grandes miedos es que le roben a su hija: Marycielo. No obstante, la gota que rebalsó el vaso fue algo muy diferente. Como buena madre, solicité un permiso para cuidar a mi hija y no me lo quisieron extender. Todo eso sumado provocó que dijera: '¡Hasta aquí!'

La verdad esto de la 'fama' no es cosa fácil. Al inicio las personas me dejaban comentarios muy feos. En ocasiones entraba a mi cuarto y me ponía a llorar y yo, '¿Dios mío en qué me metí?.'

En el presente mi vida es totalmente diferente. ¿Me gusta? Por supuesto, me gusta más.

No digo que desperdicié cinco años en la institución, al contrario, los viví porque me gustaba y lo disfruté en su momento. Pero, me estaba perdiendo la vida civil: todo el tiempo con mi familia y mi hija.

Ahorita estoy aprovechando. Sigo con mi carrera de Derecho e ingeniando allí para poner un negocio propio. Y no puedo negar que he recibido muchas ofertas de trabajo pero voy a pasar más tiempo con mi hija.

Vale la pena mencionar que en todo este tiempo he aprendido a recibir en bien todo lo malo y lo bueno. Al día de hoy, me ha dejado de importar la opinión de los demás.

Un amigo muy famoso, Romell Quioto me dijo una vez: 'Viviana no le parés bola a la gente, siempre va a hablar. Vos segura de vos misma todo el tiempo'. Aprendí mucho de este niño.

Es probable que me esté saliendo del tema, pero no quiero pasar desapercibido uno de mis más grandes sueños: quería convertirme en reina de belleza. Miss Honduras Universo. Y, ¿por qué no lo hice?

Lo que sucedió es que le pedí ayuda a una Miss que ganó y no quiso. Luego me enteré que no le caían bien los policías. Me decepcioné. Pero fue mi culpa por no investigar más.

"No me considero guapa, guapa. Lo que importa es el cerebro y la empatía", manifestó la hondureña. "No me considero guapa, guapa. Lo que importa es el cerebro y la empatía", manifestó la hondureña.

Cuando quise volver a participar y me puse en contacto con Eduardo Zablah, salí embarazada. Me dijeron que uno de los requisitos era no estar casada y yo ya me había casado por lo civil. Entonces se terminaron lo sueños de querer participar en un certamen de belleza. Aunque (siempre) cabe la posibilidad de modelar. Lo que me queda es vivir el ahora. Soy del criterio que las cosas no se buscan, sino que llegan solas. LE PODRÍA INTERESAR: Rina Leal: "No me sentía cómoda conmigo misma al verme al espejo" Si medito ¿cómo me veo en cinco años? Diría que como una excelente abogada. Con un negocio más próspero, un trabajo estable y al lado de mi hija y de mi esposo, si Dios los permite.

'La Barbie HN' confesó que tiene un carácter muy fuerte, además de ser una mujer celosa. 'La Barbie HN' confesó que tiene un carácter muy fuerte, además de ser una mujer celosa.

Pero bueno. Ya se hizo tarde. Creo que es hora de despedirme...

¡Muchísimas gracias a todos! Algunos de ustedes me envían mensajes positivos y me han hecho cambiar. Hasta el momento me han ayudado increíble. ¡Gracias por su apoyo!

Un abrazo.

P.D. Recuerden que lo importante es tener empatía y cerebro. La belleza pasa.

Viviana Alvarado (la Barbie HN)

