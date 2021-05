Con apoyo de Netflix, Ambulante e IMCINE, documental hondureño finaliza rodaje

Tegucigalpa, Honduras

“Allá donde nace el sol”, el documental hondureño codirigido por Laura Bermúdez y Jorge García, bajo la producción de Servio Tulio Mateo, finalizó su rodaje y con buenas noticias.

La pieza cimatográfica es uno de los proyectos beneficiados del Fondo Miradas creado por Ambulante y Netflix, que nace con la intención de apoyar a cineastas de la región afectados por la pandemia del covid-19.

La selección de los proyectos se llevó a cabo con la ayuda de un comité integrado por once expertos, líderes sociales y actores clave en el campo del cine comunitario de México y Centroamérica.

La experiencia de cada miembro fue clave para llevar adelante un mapeo extenso en el que se evaluaron distintos proyectos cuyo proceso de realización se vio afectado por los efectos de la pandemia. Entre los criterios de elegibilidad estaban ser creadores de pueblos originarios o afrodescendientes, ser productor audiovisual de ficción, animación o documental y tener un compromiso con procesos de fortalecimiento comunitario.

La noticia la recibieron los miembros de la producción mientras finalizaban el rodaje del documental. La finalización de las grabaciones representa un paso importante en el avance de esta producción que tuvo su concepción desde hace varios años.

Jorge García, uno de los directores de “Allá donde nace el sol”, afirmó que “la culminación del rodaje es satisfactoria, ya que entre otras cosas me da la oportunidad de contar mi historia a través de la historia garífuna”. Por su parte, la cineasta y documentalista Laura Bermúdez comentó que “realizar un largometraje documental en Honduras ha sido el mayor reto de mi carrera profesional. Ahora que hemos culminado, me siento cada vez más cercana a la meta final. Este recorrido no sería posible sin el gran talento del equipo que me acompaña en este largo camino cinematográfico”.

El equipo al finalizar el rodaje.

Para el productor Servio Tulio Mateo esta etapa es una de las más complejas de todo proyecto audiovisual, y la cual han podido lograr gracias al apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) a través del Estímulo para la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Afrodescendientes, también gracias al Fondo Miradas de Ambulante-Netflix y al apoyo en Honduras de empresas como Gasolineras UNO y Marca País, que han creído en “Allá donde nace el sol”.

El equipo que hizo posible esta grabación estuvo además conformado por Gabriela Solano, Joaquín Roca y por los cineastas hondureños César Hernández y Homer Mora, director de fotografía y sonido, respectivamente, quienes actualmente trabajan en España y República Dominicana.

“Allá donde nace el sol” contará la historia de Jorge García, músico, tamborista y bailarín originario de una comunidad afrodescendiente en el Caribe hondureño, quien luego de vivir años en la capital se lanza tierra adentro en búsqueda del corazón de la cultura garífuna en Honduras.

Las empresas productoras que harán posible este largometraje documental son Tercer Cine y CineCA.