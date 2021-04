Corden,Jennifer Garner y LeBron James son nominados a los Premios Webby  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDIDOS.- Un ecléctico grupo de celebridades que incluyen a LeBron James, James Corden, Jennifer Garner y Sir David Attenborough fue nominado a los Premios Webby, que reconocen los mejor del contenido y los creadores de internet.



La Academia Internacional de las Artes y Ciencias Digitales anunció el martes a los candidatos, que también incluyen a las compañías Amazon, Adobe, CNN, Disney, Google, Headspace, Hulu, Mailchimp, Marvel Entertainment, Savage X Fenty de Rihanna, Spotify, The Root y Wondery.



VEA: Gaga y Cooper entre los nominados al Premio Webby



“A pesar de tanta adversidad este año, los creadores detrás de nuestro trabajo nominado han encontrado nuevas y emocionantes maneras de usar sus plataformas y creatividad para ayudar al mundo a mantenerse conectado”, dijo Claire Graves, presidenta de los Premios Webby, en un comunicado.



Los nominados incluyen el reto viral “Savage Challenge”, a John Mayer conduciendo una Land Rover Defender en un anuncio comercial, “Ratatouille: The TikTok Musical”, el video musical animado de “Hallucinate” de Dua Lipa, la cuenta de Instagram de Attenborough, la serie de cocina de Garner, la sociedad de James con LyftUp y la presencia del programa “The Late, Late Show with James Corden” en redes sociales.



Los ganadores son seleccionados por la academia, mientras que el premio Webby People’s Voice es elegido por los fans de todo el mundo. Las votaciones para ese galardón están abiertas hasta el 6 de mayo. Los ganadores se darán a conocer el 18 de mayo.

ADEMÁS: Premios Oscar 2021: día, hora y canal para ver la ceremonia que galardona lo mejor del cine



Los nominados este año en el apartado de podcast son: “Dr. Death: Season 2” de Wondery, “Under the Skin” con Russell Brand de Luminary, “Wind of Change” de Spotify Studios, “Land of the Giants: The Netflix Effect” de Vox Media, “Our America with Julián Castro” de Lemonada Media, “Office Ladies” de Earwolf y “America Dissected: Coronavirus” de Crooked Media.



Los organizadores recibieron casi 13,500 solicitudes de 50 estados y 70 países. Entre las organizaciones con el mayor número de nominaciones esta edición están Google, con 22; HBO, con 20; Comedy Central con 19, Condé Nast con 16, National Geographic con 15, Spotify con 14 y CNN con 11.



Algunas nominaciones en redes sociales fueron para Stephen Colbert, el canal de “Sesame Street” en YouTube, “Beeing at Home with Samantha Bee” y la cuenta de Twitter de “The Daily Show”.

LEA TAMBIÉN: ¿Quiénes son los nominados a los Premios Oscar?