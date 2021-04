Muere a los 84 años Felix Silla, el "Tío Cosa de "Los Locos Addams"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor estadounidense Felix Silla, conocido por su papel de el "Tío Cosa" en la serie "Los Locos Addams" murió el pasado viernes a los 84 años de edad tras varios años luchando contra un cáncer de páncreas.



El anuncio del fallecimiento del artista lo dio a conocer el actor Gil Gerard a través de su cuenta de Twitter.

“Felix murió hace apenas unas horas y lo único bueno que puedo sacar de su fallecimiento es que ya no sufrió más. Lo extrañaré muchísimo, especialmente el gran momento que lo pasamos en nuestros paneles. Solo él me decía ‘que me j*diera", escribió lamentando la muerte de Silla.



Dentro de la recordada serie de los años 60's, el "Tío Cosa" era un hombre bajito con pelos hasta en los pies, primo de Homero y Tío Lucas, quien hablaba en un tono altísimo balbuceando un idioma que solo los de la familia Adams podían descifrar.

Además de su papel en "Los Locos Adams", Silla también es recordado por interpretar al robot Twiki en la serie "Buck Rogers en el siglo XXV" de 1979, en donde coincidió con Gil Gerard, quien daba vida al capitan William "Buck" Rogers.



Felix Silla desde hace varios años venía combatiendo contra un cáncer de páncreas que finalmente terminaría acabando con su vida a los 84 años de edad.

