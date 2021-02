Casi 20 años después, Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears

LOS ÁNGELES, ESTAOS UNIDOS.- El cantante estadounidense Justin Timberlake pidió el viernes disculpas a Britney Spears casi 20 años después del fin de su noviazgo, luego de que un documental lo acusara de haber manipulado lo sucedido para ganar la simpatía del público.



En el documental "Framing Britney Spears" (Tendiendo una trampa a Britney Spears), producido por el New York Times y difundido por el canal de cable FX y la plataforma Hulu, varios testigos afirman que Timberlake usó su ruptura con Spears en 2002 para lanzar su carrera como solista.



Aseguran que Timberlake dejó que varios medios acusaran a Spears de engañarlo y luego romper brutalmente la relación, sin hacer declaraciones públicas sobre el tema. Los entrevistados recuerdan que presentó el sencillo "Cry Me a River" como directamente ligado a su ruptura, tras cuatro años de relación amorosa (1998-2002).

La letra de la canción alude a un hombre engañado por su expareja. El videoclip muestra a una mujer que se parece a Britney Spears, aunque no se le ve bien la cara.



En un mensaje en Instagram, Timberlake, de 40 años, pidió el viernes disculpas a Britney Spears y también a Janet Jackson.



Cuando interpretaba un dúo con la hermana de Michael Jackson durante el Super Bowl en 2004, en vivo, el exintegrante de la banda juvenil NSYNC le arrancó un trozo del corpiño, dejando un seno de la cantante al desnudo en un hecho que conmocionó al país.

Lo ocurrido afectó durante largo tiempo la carrera de Janet Jackson, mucho más que la de Timberlake.





"Me importan estas dos mujeres, las respeto, y sé que fallé", escribió el cantante originario de Memphis.



"Lamento profundamente los momentos de mi vida en los cuales mis acciones contribuyeron al problema, cuando monopolicé la palabra, o no defendí lo que era correcto", añadió Timberlake, actualmente casado con la actriz Jessica Biel.



"Sé que no estuve a la altura en esos momentos, como en muchos otros, y que me beneficié de un sistema que perdona la misoginia y el racismo".

