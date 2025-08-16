Sophie Turner confiesa el “beso más incómodo” con Kit Harington tras Game of Thrones

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sophie Turner reveló que besar a su excompañero de Game of Thrones , Kit Harington , en la nueva película gótica de terror The Dreadful resultó una experiencia “vile” (repugnante) debido a la cercanía que mantienen desde su etapa como Sansa Stark y Jon Snow.

En su aparición del 14 de agosto en Late Night With Seth Meyers, Turner explicó que además de protagonizar, produjo la película y recomendó a Harington como protagonista masculino ante la escritora y directora Natasha Kermani.

A pesar de que la serie concluyó en 2019, la actriz aseguró que su relación de hermanos en pantalla sigue vigente, lo que hizo que la escena de besos fuera especialmente incómoda.

“Le envié el guion a Kit y me respondió que sería raro, y luego me di cuenta de que la escena implicaba besos y situaciones íntimas... y pensé, ‘es mi hermano’”, recordó Turner.

Finalmente, ambos coincidieron en que la calidad del guion hacía necesario enfrentar la escena, aunque en el rodaje confesó que “los dos estábamos realmente retching”.

The Dreadful se sitúa en el siglo XV y narra la historia de Anne (Turner) y su suegra Morwen, quienes viven aisladas hasta que la llegada de un hombre de su pasado desencadena eventos que cambian sus vidas. El filme cuenta también con Marcia Gay Harden, Laurence O’Fuarain y Jonathan Howard. La fecha de estreno aún no ha sido anunciada.