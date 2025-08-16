Así pasó Ben Affleck su primer cumpleaños como hombre soltero después del divorcio de Jennifer López

Ben Affleck cumplió 53 años este viernes, marcando su primer cumpleaños como hombre legalmente soltero tras la finalización de su divorcio con Jennifer López en enero de 2025.
El actor pasó la jornada acompañado de dos de sus hijos, Seraphina, de 16 años, y Samuel, de 13, en Huckleberry Café, un establecimiento ubicado en Santa Mónica, California.
Las fotografías publicadas muestran al actor sosteniendo una bolsa para llevar, presumiblemente con productos del café, mientras sus hijos se mantenían a su lado.
Durante la salida familiar, Affleck fue visto llevando una bolsa para llevar mientras sus hijos se vestían de manera casual. Su hija mayor, Violet, de 19 años, no participó en la celebración.
El actor compartió en marzo pasado que su separación de López no estuvo motivada por escándalos ni por diferencias públicas, sino por distintas perspectivas frente a la fama y la privacidad.
Affleck indicó que la relación terminó de manera cotidiana y sin intrigas, y reiteró el respeto hacia su exesposa.
Este cumpleaños se produce después de que Affleck y López pusieran fin a su matrimonio tras menos de dos años de unión, y representa un momento de ajuste personal y familiar para el actor y sus hijos.
En una entrevista con GQ publicada en abril de 2025, Affleck señaló que el documental de López, Greatest Love Story Never Told, no fue un factor en la ruptura. Explicó que ambos tenían enfoques distintos respecto a la fama: él más reservado y privado, y ella acostumbrada a la exposición pública.