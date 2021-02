Acusan a Alex Rodríguez de engañar a Jennifer López

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- ¿Infiel? El expelotero de los Yankees y prometido de la cantante Jennifer López, Alex Rodríguez, fue protagonista de un nuevo escándalo luego que surgieran rumores de una infidelidad con un estrella de reality show.



La supuesta amante de Rodríguez sería Madison LeCroy del programa Southern Charm.



Los rumores surgen luego que un compañero de programa de LeCroy revelara que ella hablaba por FaceTime con el exbeisbolista.

Además, en el avance de la séptima temporada de Southern Charm se muestra a Craig Conover, otro miembro del elenco, acusar a LeCroy de engañar a su novio con un exjugador de la MLB cuando viajó a Miami.



La supuesta amante aseguró que nunca engañó a su novio, pero admitió que sí se comunica con el hombre.



"Me contactó y, sí, nos enviamos un mensajes, pero aparte de eso, no había nada", dijo. "Nunca lo he visto físicamente, ni lo he tocado", dijo Madison.