¿Quiénes fueron los grandes amores de Armando Manzanero?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Si algo inspiró la música de Armando Manzanero fueron las mujeres. El cantante y compositor mexicano -que falleció este lunes 28 de diciembre tras complicaciones del covid-19- pasó por el altar en varias ocasiones.



Varias mujeres lograron robarle el corazón y producto de esas relaciones llegó a procrear siete hijos: cuatro dentro de su primer matrimonio y tres con diferentes mujeres.



Manzanero conoció al primer amor de su vida cuando apenas tenía 14 años. La primera vez que el "maestro" pasó por el altar fue en 1957 con María Elena Arjona Torres, su amor de juventud.



Cuando decidieron dar el siguiente paso, la pareja había sostenido una relación de seis años De esa relación nacieron los primeros cuatro hijos: Martha, María Elena, Diego y Armando.

Sin embargo el amor no duró para siempre y se divorciaron -en buenos términos- en 1970.



Años más tarde, el intérprete de "Somos novios" se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor. El famoso se casó en 1991 con María Teresa Papiol Mirassou, la empleada de un banco. Este amor tampoco llegaría hasta que la "muerte los separe", pues en 1998 decidieron separarse y terminar con una buena amistad.



Dicen que la tercera es la vencida, pero no fue el caso para el artista originario de Mérida, Yucatán. Decidió dar el siguiente paso en su noviazgo con Olga Ardillas, con quien vivió de 2002 a 2006.



En este caso -y no como en las dos ocasiones anteriores- la pareja llegó a tener pleitos legales tras decidir poner fin a su matrimonio. Ardilla fue detenida por llevarse uno de los vehículos de Manzanero y ella lo demandó por violencia doméstica.

Pero las historias de amor no terminaron ahí. En 2008 Armando tuvo una relación con Gloria Caballero, con quien se rumora que también se casó, pero no se confirmó. La pareja estuvo junta apenas siete meses.



Luego de varios amores y desamores, Armando Manzanero sentó cabeza y pasó los últimos años de su vida junto a Laura Elena Villa.



Aunque Laura era 36 años menor que el artista, fue la mujer que estuvo con él hasta su último suspiro.