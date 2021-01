TikTok, el escape creativo de los hondureños durante el caótico 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El 16 de marzo de 2020 se instaló la emergencia sanitaria en Honduras tras la llegada de la letal pandemia del covid-19. A partir de ese día, los catrachos -al igual que el resto del mundo- buscaron opciones para mantenerse entretenidos y enfrentar el repentino encierro.



Una de esas vías de escape fue TikTok, la popular aplicación china que muestra a personas de todas las edades bailando, participando en challenges (retos) y parodiando diversas temáticas.

Para los hondureños que deseaban olvidarse del impacto de la pandemia, TikTok se convirtió en la aplicación imprescindible, la favorita.



Niños, jóvenes, adultos y hasta militares encontraron en esta red social la diversión que hacía olvidar -al menos por unos minutos- la dura realidad del país. Incluso, para muchos fue una plataforma que impulsó sus sueños.

Un escape de la pandemia

EL HERALDO habló con algunos de los tiktokers hondureños con más seguidores. Todos coincidieron en que la app los dejó expresar sus emociones, intereses y pensamientos.



De acuerdo con Allison Varela, una creadora de contenido con más 225 mil seguidores, TikTok es su herramienta de trabajo, pero también una plataforma que le permite compartir su pasión con el resto del mundo.



"Es una forma de liberar el estrés o ansiedad, además me ha ayudado a ser más extrovertida", aseguró.

Para Denilson Mehujael -un hondureño que acumula más de 203 mil seguidores, a mayor cantidad de seguidores, mayor responsabilidad.



Enterarse que sus videos gustaban a los usuarios de la aplicación, le permitió darse cuenta que "varias personas se identifican conmigo, con mi forma de pensar y con el estilo de vida que llevo. TikTok para mí es un hobby. Lo veo como una forma desestresarme, divagarme y divertirme con la audiencia que me sigue".



"Me di cuenta que los seguidores estaban aumentando y supe que a mayor audiencia, mayor responsabilidad con lo que subimos y decimos en Internet", agregó.



EL HERALDO también conversó con Mirella Castellanos, una sampedrana que tiene más 697 mil seguirdores en la App, quien asegura que TikTok "es pura diversión".



"Para mi TikTok es pura diversión, donde cada persona puede expresarse de manera libre y encontrar otras personas que te apoyen y piensen lo mismo que tú, en cualquier lugar haces amigos,



puedes mostrar tu talento y contactarte con las personas haciéndolo", reveló.



Esta reconocida tiktoker se popularizó en las redes con sus videos en los que cuenta historias que le pasan, además, con su historia de "Los Coleman", que según la joven, "viene de mis delirios de adolescente de 15 años".



La mayoría de los catrachos que son populares en la aplicación se han vuelto virales con contenido de comedia, algo que gusta mucho al público.

Los más seguidos y gustados

Este año, lleno de hechos bastante atípicos, los hondureños se hicieron notar en la aplicación llegando a tener millones de seguidores y de "me gusta".



Aquí te mostramos, quiénes fueron los catrachos que más seguidores tienen hasta la fecha y qué opinan algunos sobre este éxito.







Mirella contó que "mi primer video que se viralizó al punto de llagar a 100 mil likes fue un "story time" y la verdad es que me sorprendió demasiado que a las personas les gustaba saber sobre mi y les interesara mi mini historia".



Mientras que para Denilson su "video más viral fue la primera edición de lenguaje de TikTok, el cual cuenta con casi 3 millones de visualizaciones y alrededor de 650,000 likes. Fue uno de los videos que me ayudó a darme a conocer en la aplicación a nivel latinoamericano, sin embargo, todos los videos de esta sección tienen un alcance considerable dentro de la aplicación".



En cambio para Allison, su video no fue de un historia ni de comedia, fue de un baile. "Fue un challenge que se llama cool drop, y fue por un paso extra que le metí al baile. Y luego han venido un par más que se han hecho virales".





Sobre la aplicación...

Más de 2,000 millones de personas han descargado la aplicación, de acuerdo con los datos brindados por TikTok, la gran mayoría de descargas se registró en el primer trimestre de 2020.



TikTok se encuentra en 150 países del mundo, se lanzó en septiembre de 2016, su nombre original es "Douyin" que significa “sacudir la música” en chino, desde ese momento tuvo un crecimiento increíble.

Pero, ¿qué lo hace tan popular? De acuerdo con los creadores de contenido a nivel mundial se debe a la simplicidad de la aplicación. Cualquier persona puede aprender en unas horas a crear un divertido clip de unos segundos.



Otra de las razones es gracias a su viralidad, un video puede llegar fácilmente a millones de reproducciones o "me gusta".



De acuerdo con los datos brindados por TikTok, el 20% de sus usuarios tienen menos de 19 años, el 32% tienen entre 20-24 años y el 27% son personas entre 30 y 40 años. Los restantes son niños entre los 13 y 18 años.



Además, el 55% de las personas que usan la App es mujer y 45% hombres.