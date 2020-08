Los 10 trucos de TikTok que debes conocer  

Hay cientos de trucos que aún no conoces sobre la App china.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-TikTok se ha convertido en la red social más usada, la cual se encuentra en fuerte disputa por los problemas entre China y Estados Unidos.



Y es que durante la pandemia se convirtió en la red social más usada en todo mundo, llegando a cada país y siendo un éxito, aún más que Facebook e Instagram.

Conoce estos trucos sobre TikTok:

1. Duetos

Para hacer un dueto, ingresa al video al que quieres hacer dueto, pulsa el botón de compartir y ahí aparecerá la opción de hacer un dúo -solo si el usuario lo permite-. Al elegir la opción se creará un video cuadrado partido en dos y podrás hacer el dúo.

2. Hashtag

Usar hashtag te ayudará a que el algoritmo de TikTok pueda saber de qué trata tu video y poderlo mostrar a los usuarios.

3. Descargar videos

Hay cuentas que permiten descargar los videos y para hacerlo solo debes ingresar a compartir y ahí te aparecerá la opción de guardar video.

4. Encontrar tu cuenta

Cuando abras la aplicación, ingresa a tu perfil, pulsa los tres puntos de la parte derecha de arriba y ahí busca configuración de privacidad, ahora desactiva o activa la opción de "permitir que otros puedan encontrarme".

5. Quién puede interactuar conmigo

Entra a la configuración de privacidad, abre la sección de seguridad y ahí te aparecerán las opciones que necesitas.

6. Datos de TikTok

En la configuración de privacidad, entra a personalización y seguridad, en la segunda opción podrás descargar todos los datos que TikTok tiene de ti.

7. Barra videos

Si algo no te gustó del video que acabas de subir, engresa al video y en las opciones de la derecha y elige eliminar.

8. Haz zoom

Abre la aplicación y pulsa el icono + para crear un nuevo video, cuando estes grabando mantén pulsado el botón de grabación y mientras lo haces desliza el botón hacia arriba para poder acercar o alejar el video.

9. Oculta videos

Cuando un video, usuario o una canción no es de tu agrado y quieres volver a verlo en tu feed, debes mantener presionada la pantalla hasta que aparezcan tres opciones, al lado de "No me interesa hay más opciones y al abrirlas podrás elegir ocultar los videos del usuario o la canción que esté usando.

10. Desintoxicación digital

TikTok te da la opción de poder configurar la manera en cómo usas la aplicación, como gestionar el tiempo que pasas en la pantalla. Para eso debes ingresar a configuración y ahí estará la opción que debes ajustar dependiento de tus necesidades.

