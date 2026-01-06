En la CES 2026, Hyundai revela su apuesta más ambiciosa en robótica humanoide

Las Vegas, Estados Unidos.- Hyundai y su subsidiaria Boston Dynamics presentaron este lunes en la antesala de la Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) su línea de robots humanoides Atlas, con la que esperan revolucionar la capacidad de fabricación a nivel global y competir con el Optimus de Tesla. La automotriz surcoreana ha entrado de lleno en la competencia de los robots humanoides de la mano de Boston Dynamics, una empresa estadounidense propiedad de Hyundai, para liderar la optimización de las fábricas. Atlas se robó el espectáculo de la jornada previa a la inauguración oficial de la CES 2026, demostrando su capacidad para caminar con fluidez y girar su cabeza con visión de 360 grados en el escenario del Centro de Convenciones del hotel Mandalay Bay. El robot humanoide, que operará de forma totalmente autónoma, levanta hasta 50 kilogramos y reemplaza automáticamente su propia batería. Además, podrá funcionar en temperaturas que oscilan entre -20 grados centígrados y 40 grados centígrados así como bajo la lluvia.

Hyundai espera fabricar 30,000 unidades de robots al año para 2028, y construir una fábrica en Estados Unidos con capacidad para producir miles de unidades, como parte de su plan para invertir 26,000 millones de dólares en el país.

Estos planes colocan a Hyundai como rival directo de Tesla y su consejero delegado, Elon Musk, que están invirtiendo abundantes recursos en el desarrollo de Optimus, un robot humanoide con capacidades similares a Atlas. Musk ha llegado a declarar que Optimus convertirá a Tesla en la compañía más valiosa del planeta y permitirá solucionar graves problemas sociales, como el elevado costo de la asistencia sanitaria, aunque los expertos han cuestionado sus afirmaciones. Zachary Jackowski, de Boston Dynamics, destacó que los asistentes a la CES serán los primeros en observar el nuevo prototipo de robot humanoide. Hyundai también anunció sus planes de implementar robots humanoides Atlas en sus plantas automotrices en todo el mundo para 2030, incluida su planta en el estado de Georgia, que recientemente fue objeto de una redada migratoria por parte del Gobierno de Donald Trump.