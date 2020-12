Estos fueron los 5 videos más virales de TikTok en 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En 2020, la red social TikTok jugó un papel muy importante para entretener al mundo. Retos, bailes, parodias y hasta recetas… forman parte del contenido viral que hicieron nuestras vidas más amenas. A continuación el top 5:

1. Bella Poarch simulando cantar con los labios 'M to the B'

La joven filipina creó el video más viral de la red social, con más de 530 millones de reproducciones. Su grabación no tiene rival.

2. El video que le devolvió la fama a Fletwood Mac

Un hombre se grabó durante 11.7 segundos mientras iba en patineta y tomaba un jugo. El material alcanzó los 72.3 millones de reproducciones y más de 135 mil comentarios.

3. Caitlyn Reilly y su parodia del teletrabajo

En el tercer puesto se ubicó Caitlin Reilly con su video sobre el “compañero de trabajo que odias durante una reunión en Zoom”.

4. Will Smith borrando la memoria de Will Smith

El actor se unió al reto Wipe it Down. Se grabó limpiando un espejo con un look desaliñado para, después, aparecer con una versión sexy o excéntrica.

5. 'Mi pan', el baile más surrealista del año

El quinto video más popular en TikTok fue la famosa llama que baila al ritmo de ‘Mi pan su su sum ñam ñam ñam’. Se escubrió que era un anuncio publicitario de cereales rusos.