La confesión que hizo el príncipe Carlos a Diana un día antes de su boda

LONDRES, INGLATERRA.- Nuevos secretos sobre el oscuro matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana siguen saliendo a luz a través de documentales.



Será en The Diana Interview: Revenge of a Princess donde la astróloga Penny Thornton que alguna vez fue consultada por Lady Di.



Según confesó la mujer: "Una de las cosas más impactantes que Diana me dijo, fue que la noche antes de la boda, Carlos le dijo que no la amaba. Creo que no quería llegar al altar con una premisa falsa. Quería arreglar las cosas con ella y fue devastador".

Aseguró que tras conocer que Carlos no la amaba pensó en cancelar la boda y no presentarse. Se desconoce qué la llevó a seguir con sus planes.



Las declaraciones surgen en el marco de los 25 años de la famosa entrevista que desató polémica en el mundo entero tras revelar que el cuento de hadas no era más que una triste historia.



Durante esta entrevista, Diana habló que su matrimonio era de tres personas, refiriéndose a Camila Parker, actual esposa de Carlos.