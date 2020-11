Alicia Machado asegura que tuvo una aventura con Ricardo Arjona

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La exmiss Universo Alicia Machado afirmó recientemente que tuvo una aventura sexual con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

Las declaraciones de Machado han causado gran revuelo, pues el supuesto encuentro habría ocurrido cuando Arjona aún estaba casado con la puertorriqueña Leslie Torres.

La polémica surgió en el programa "Mister Tu Night show", cuando la venezolana contestó la pregunta: “¿Qué hombre casado y famoso te ha intentado llevara la cama?”.

+La "maldición" de ser reinas de belleza y el trágico final que tuvieron estas mises

VEA: Para darle fin a rumores, Alicia Machado presenta al papá de su hija

Al instante y de manera muy natural la polémica actriz dijo: “La verdad, te soy honesta, Ricardo Arjona”. Su confesión dejó realmente sorprendidos a sus compañeros de set Lupillo Rivera, Omar Chaparro y Scarlett Ortiz.

Esto confirmaría los rumores que indican que mientras el cantante se estaba divorciado de Torres, salía con otra mujer.

Machado no dio más detalles de la relación, pero fue su amiga y presentadora del programa Chisme No Like, la periodista Eliza Beristain, quien dijo que la relación fue tan importante para Arjona que hasta le dedicó varias canciones.

ADEMÁS: Alicia Machado se quita la ropa en beneficio de los animales