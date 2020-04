Para darle fin a rumores, Alicia Machado presenta al papá de su hija

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-A los fanáticos no se les escapa nada. Resulta que Alicia Machado ha estado en el ojo de la polémica por mantener en privado la identidad del padre de su pequeña Dinorah Valentina.

Cansada de los rumores, la exMiss Universo aprovechó una salida al supermercado para abastecerse durante la cuarentena y también para presentarle al mundo al hombre con quien procreó a su hija. El problema es que como él salió con mascarilla y lentes, sus seguidores empezaron a decir que se trataría de un mafioso o criminal.

“Aquí para los que no duermen. Les presento al padre de mi hija. ¿Contentos ? Listo. El padre de mis hijos. Juntos haciendo el súper para nuestra princesa. Bendiciones”, fue el contundente mensaje con el que publicó la grabación.

El nombre del empresario mexicano, expareja sentimental de Alicia, es Rafael Hernández Linares. Aunque ya no están juntos ella ha dicho que lo quiso mucho y que actualmente tienen una relación muy cordial.

Durante una entrevista al programa Suelta la Sopa, la guapa Machado se sinceró sobre su expareja. "Yo quise mucho al papá de mi hija, ese es el hombre que yo conocí, la otra persona yo no la conozco, las cosas que el padre de mi hija puede hacer ilícitamente no tiene nada que ver conmigo, no sigo enamorada de él pero me duele por mi hija, yo le tengo gratitud porque fue un hombre que me ayudó mucho", dijo.

