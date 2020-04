Aislinn Derbez confiesa que se embarazo para seguir con su matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Lo que todos esperaban saber sobre la verdad de la separación y relación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ya salió a la luz.



Y es que la hija de Eugenio Derbez confesó cada detalle de su "caotica" relación con el actor de "El Chema", asegurando que nunca tuvieron una buena comunicación.



“Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje”, comenzó la actriz de "La casa de las flores".



Aislinn continuó contando que siempre tuvo miedo de estar sola y fracasar en su matrimonio. "Yo me casé diciendo: ‘Con éste me quedo para toda la vida’”.

VEA: ¿Quién es Paulina Dávila, la actriz vinculada con Mauricio Ochmann?



Durante su Podcast, titulado "La magia del caos", reconoció que esos miedos la llevaron a condicionar la relación con un embarazo. "Recuerdo que una vez le dije: 'Me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida’”.



“La vida nos confronta y nos pone en situaciones que no nos esperamos, en situaciones que nos apanican, en situaciones que sentimos que no vamos a poder, y que al final, cuando las confrontamos, nos damos cuenta de lo que realmente estamos hechos y de lo que realmente somos”, dijo.



Aislinn y Mauricio anunciaron su separación en marzo y dejaron claro que fue una decisión de mutuo acuerdo por el bien de su hija.

ADEMÁS: Aislinn Derbez explicó a su hija Kailani su separación

Aquí el video