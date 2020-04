Aislinn Derbez explicó a su hija Kailani su separación con Mauricio Ochmann

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Aunque vive con sus dos padres bajo el mismo techo, la pequeña Kailani de 2 años está enterrada que sus padres están separados, según reveló Aislinn Derbez durante una entrevista.



La hija de Eugenio Derbez confesó en el programa de Roger Gonzáles que es muy importante para ella mantener una buena comunicación con su hija y no guardarle secretos.



"Yo le comunico todo siempre, entonces le explico así perfectamente lo que está pasando desde que era bebé. La parte de la comunicación creo que ayuda mucho a que no haga tantos berrinches y cosas así", confesó la actriz.



Aislinn y Mauricio decidieron darse un tiempo en su matrimonio para fortalecer la relación de amistad que han tenido desde que se conocieron en las grabaciones de la película "A la mala".



Y aunque lo más normal sería que cada quien estuviera en su hogar y se compartieran tiempo con la niña, los mexicanos han decidido, por el bien de su hija, pasar la cuarentena juntos.



Sin embargo, esto no significa que podrá haber una posible reconciliación, pues Aislinn ha revelado que no piensa regresar con su esposo. Asimismo, confesó que está realizando un podcast para revelar las verdaderas causas de su separación.