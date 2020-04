Harvey Weinstein enfrenta otro cargo de abuso sexual en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Harvey Weinstein, encarcelado en Nueva York por abuso sexual, enfrenta un cargo adicional de agresión sexual mediante sujeción en Los Ángeles.



La oficina del fiscal dijo que el cargo deriva de denuncias de que el exmagnate del cine agredió sexualmente a una mujer en un hotel de Beverly Hills en mayo de 2010. La mujer fue inicialmente interrogara por detectives como testigo corroborador, pero recientemente proporcionó detalles que indican que el supuesto ataque ocurrió dentro del plazo de prescripción de 10 años.



La denuncia menciona que Weinstein fue ayudado por un cómplice no revelado. El documento no proporciona otros detalles adicionales. Se intentó establecer contacto con un vocero de la policía el viernes sin recibir respuesta.



El cargo se agregó a un caso en Los Ángeles que alega que Weinstein abusó sexualmente de dos mujeres en incidentes separados en 2013.



Weinstein, de 68 años, fue condenado en febrero de violación y abuso sexual en Nueva York y cumple una sentencia de 23 años en prisión. Recientemente superó un brote de coronavirus. No se sabe cuándo será trasladado para enfrentar sus cargos en Los Ángeles.

Los fiscales de Los Ángeles dijeron el viernes que han declinado procesar otros dos casos relacionados con Weinstein porque las mujeres no quisieron rendir testimonio en contra de él. Las dos supuestas víctimas son mencionadas en el documento como actrices y una testificó contra Weinstein en su juicio en Nueva York.



La fiscal de distrito del condado de Los Ángeles Jackie Lacey dijo que los investigadores siguen trabajando para fortalecer su caso contra Weinstein. “Al reunir evidencia para corroborar, nos hemos puesto en contacto con otras posibles víctimas de abuso sexual”, dijo en un comunicado. “Si encontramos nuevas evidencias de delitos que no fueron reportados previamente, como en este caso, investigaremos y determinaremos si se presentan cargos penales adicionales”.



Un vocero de Weinstein no respondió de inmediato un email en busca de declaraciones.



El productor de películas ganadoras del Oscar como “Shakespeare in Love” (“Shakespeare enamorado”) fue hallado culpable de violar a una aspirante a actriz en 2013 y de practicarle sexo oral por la fuerza a una asistente de producción en 2006. Sus abogados han dicho que apelarán la sentencia.