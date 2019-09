Laura Bozzo arremete contra Yolanda Andrade: “Eres una 'don nadie'"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La presentadora peruana Laura Bozzo arremetió contra Yolanda Andrade tras la polémica que generó al asegurar que se había casado con Verónica Castro.



"Hoy voy a hablar como una de las millones y millones de fans de Verónica Castro, como una de las personas que disfrutó toda su vida de su talento, de sus novelas, de su arte y no puede ser posible que por una desubicada que es como los reptiles -ese tipo de gente que te ataca por la espalda-, como Yolanda Andrade, se vaya a retirar de la vida artística", comenzó diciendo Bozzo en un video publicado en el programa "El gordo y la flaca".



Continuó asegurando que Yolanda estaba usando el escándalo para ser más popular. "¡Por favor señores! Una señora, una dama, una gran madre, una gran hija y una gran abuela ahora en medio de escándalo por una loca que lo único que quiere es subir su raiting".

LEA: A Verónica Castro la habrían dejado plantada antes de su boda



"Una 'don nadie', eso eres tú Yolanda Andrade, no existes ok, ni vas a existir porque las maldades acá se pagan, karma es karma", declaró la conductora.



"Tú has actuado mordiéndole la mano a una persona que en un momento determinado de tu vida donde tu estabas padeciendo por una serie de adicciones, te quiso ayudar, te quiso apoyar y así le pagas", recriminó.



"Te voy a decir algo, no vas a pasar a la historia como la que sacó a Verónica Castro de la vida artística", sentenció.

VEA: Verónica Castro anuncia su retiro tras polémica con Yolanda Andrade