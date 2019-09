Verónica Castro revela motivos de Yolanda para asegurar que se casaron

ARGENTINA.- Tras la polémica que ha envuelto a Verónica Castro, y a unas horas de que la "Vero” diera a conocer su retiro del mundo del espectáculo, la diva de las telenovelas rompió el silencio acerca de las últimas declaraciones de Yolanda Andrade en las que asegura que se casó con ella hace años.



Mediante una entrevista con la periodista Moria Casán, Castro explicó que a Yolanda le urgía promocionar su nuevo programa “Consecuencias con Joe” y que por eso se valió de la publicidad que podría darle la controversia.

“Esta chica, lo que pasa es que tenía que salir con un programa que dijo que era idea de ella y no es idea de ella, es idea de ustedes (argentinos), es un programa que hizo Soledad Silveyra, ¿te acuerdas?, hace mucho tiempo", explicó la actriz.

"Ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada; entonces se le hizo fácil agarrarme a mí, pero pues yo la verdad no tengo nada para decir de esto, todo eso es mentira y pues que salga como pueda, que le vaya bien y que Dios la bendiga”, dice Verónica Castro en uno de los audios.



Por otra parte, Castro “justifica” a Yolanda Andrade argumentando que "tiene que comer" y que por eso "ha hecho y dicho todo lo que sabemos".

VEA: Lorena Meritano: 'Verónica Castro y Yolanda estuvieron muy enamoradas'



“Tú sabes cómo aparece esta gente que necesita comer o un poco de luz y tienen que salir a comer y pues, ni modo, hay que darles de comer un cachito y, pues, ¿quiere comer?, ¡que coma!”, expresó Verónica Castro, quien el jueves 12 de septiembre anunció su retiro de la vida pública tras el escarnio que ha sufrido.



“La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años, entregué mi vida con todo mi amor, gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y, como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz. DLB! ”, anunció ese día.